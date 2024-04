Feltrin FederlegnoArredo | Salone del Mobile è Capodanno della nostra filiera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 apr. (Adnkronos) - “L'appuntamento con ildeldi Milano, il più importante momento di business del legno-arredo mi piace pensarlo come ‘il' del settore. Un momento speciale, irripetibile e unico che dà il via all'anno del design". Lo afferma Claudio, presidente di, alla vigilia62esima edizione deldeldi Milano. "Nei Padiglioni di Rho Fiera - sottolinea Feltrni - il meglio del Made in Italy si presenta con orgoglio al mondo con prodotti progettati e sapientemente realizzati sul nostro territorio, con una qualità che ha nella ricerca dei materiali, nella tecnologia e nella sostenibilità i suoi punti di forza". Il, "come sempre, aiuterà le imprese ...