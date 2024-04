(Di lunedì 15 aprile 2024) Con una storia suhadi non aver trovato l'per ildi contratto con lae pertanto al termine della stagione lascerà il club biancoceleste a parametro zero.

La notizia era nell`aria e ora è diventata UFFICIALE : Felipe Anderson lascerà la Lazio a fine stagione e, da parametro zero, si accorderà... (calciomercato)

Felipe Anderson: “Non rinnovo con la Lazio, non c’è l’accordo” - Tramite un post sui propri canali social, Felipe Anderson annuncia che non rinnoverà il contratto con la Lazio ...europacalcio

Felipe Anderson annuncia l’addio alla Lazio su Instagram: “Nessun accordo per il rinnovo di contratto” - Con una storia su Instagram Felipe Anderson ha annuncia di non aver trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con la Lazio e pertanto al termine della ...fanpage

Felipe Anderson: "Niente accordo con la Lazio per il rinnovo" - News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...gianlucadimarzio