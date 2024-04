FEFF26 | l’anteprima mondiale di Customs Frontline chiuderà il festival!

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 15 aprile 2024) Se la Closing Night del FEFF 26 prenderà il via sotto il doppio segno di Zhang Yimou e di Chiu Fu-sheng, con la consegna dei due Gelsi d’Oro alla Carriera e l’attesa proiezione del restauro di Vivere!, quale sarà l’ultimo, segretissimo, titolo di giovedì 2 maggio? Dopo tanta attesa, è giunto il momento di scoprire le carte: a chiudere ufficialmente ilsarà la primadi, il nuovo grande action di Herman Yau! Ad accompagnare il film a Udine saranno lo stesso Herman Yau, la sua sceneggiatrice storica Erica Li e, per la prima volta sul palco del Teatro Nuovo, la superstar hongkonghese Nicholas Tse, celebre in patria non solo come attore cinematografico e televisivo ma anche come cantante pop-rock. Quella tra Herman Yau e il FEFF è una bella e solida storia di amicizia che non ha mai ...