Fedez in California con Giulia Ottorini | le foto del gossip | lei | Ho una relazione segreta | il web | Rinato | è un' altra persona

(Di lunedì 15 aprile 2024) La nuova vita da single diè oramai certificata e ufficializzata dal diretto interessato nella recente apparizioni al programma Belve su Raidue. Il rapper appare in una condizione fisica e mentale ottimale, sembra essersi scrollato tutta quella pressione sociale cui doveva farsi carico sopratt

In questi giorni Fedez si trova al Coachella Festival in California . Whoopsee l'ha paparazzato mentre passeggia in compagnia della creator Giulia Ottorini , ex fidanzata di Mambolosco. I due non sono ... (fanpage)

Fedez con Giulia Ottorini: chi è la tiktoker avvistata negli Usa col rapper (e tenuta d’occhio dal fisco) - L'ex di Chiara Ferragni è in America per una vacanza. Tra scatti con Paris Hilton, acquisti al centro commerciale e un Festival per vip, ecco cos'ha fatto.libero

A Fedez piacciono… indagate! Dopo Chiara Ferragni, arriva una nuova donna nella sua vita: è indagata dal Fisco - Fedez ha una nuova fiamma dopo la fine della storia con Chiara Ferragni I dettagli a seguire nel nostro articolo ...donnapop

Fedez si gode la vita da single in California tra festival, incontri con Paris Hilton e foto nudo: guarda - Fedez si gode la vita da single in California tra festival, incontri con Paris Hilton e foto nudo in cui mostra il lato b: guarda ...gossip