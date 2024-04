Febbre e nausea | incubo intossicazione a Montecatini per tre studenti e due prof

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024)Terme, 15 aprile 2024 –e disturbi gastrointestinali acuti. La gita si è trasformata in unper tre giovani e due adulti ospiti dell’albergo Nizza Suisse aTerme. I pazienti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia. Si tratta di trecon i loro due insegnati, provenienti da Salerno che fanno parte di una comitiva in gita scolastica. Secondo le prime informazioni il loro stato di salute non desta preoccupazione ma, vista la sintomalogia restano momentaneamente in osservazione e dovrebbero essere dimessi in serata. L’albergo dove soggiornavano è il lo stesso dove lo scorso 5 aprile un altro gruppo, tra minori a adulti (in totale una cinquantina), sempre in gita scolastica, accusò gli stessi sintomi: anche ...