Febbre da concerti di piazza | prima data in Irpinia di Tony Tammaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSalgono le temperature, si avvicina l’estate e poco a poco si rimpola il calendario degli artisti che scelgono piazze e luoghi irpini per almeno una tappa dei loro lunghi tour estivi. (CLICCA E LEGGI QUI). E’ il caso diche nel corso della sua lunga e gloriosa carriera ha cantato in tutti i 550 comuni della Campania con il suo immancabile Supersantos, simbolo di una delle sue canzoni tormentone. Ed ogni estate non dimentica mai l’. Alla pubblicazione delle prime date ufficiali del suo tour 2024 che comincerà in provincia di Caserta, fino alla tappa a Nola del 25 giugno, figura ancora un comune irpino., con più di 100 canzoni scritte per strappare un sorriso, una risata e un pò di infantile felicità in un mondo sempre più frenetico e ...