Fango sudore e polvere da sparo | il West nella sua miseria ma anche nella sua grandezza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024)DARaimovie ore 21.10. Con Gary Grimes, Luke Askew e Billy Green Bush. Regia di Dick Richards. Produzione USA 1972. Durata: 1 ora e 36 LA TRAMA Un ragazzo di sedici anni si unisce a un gruppo di cowboys che scortano una mandria verso il Kansas. Sogna una bella avventura e trova invece tanta fatica e tanta violenza. Ma impara. Impara a detestare gli avidi violenti (come il capitalista che stermina i vaccari )e i cosiddetti pacifisti che si fanno proteggere e non mostrano negratitudine. E impara ad amare i violenti pazzi che magari sono capaci di ammazzare per un nonnulla, madi sacrificarsi per chi conoscono appena. PERCHÈ VEDERLO Perché l'ex fotografo Richards trova il modo di dire qualcosa di nuovo nel film della prateria rievocando il ...