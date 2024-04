Falciata dall'auto mentre va a ballare. Donna muore davanti al marito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Todi, 15 aprile 2024 – È stata travolta e uccisa da un’autosi accingeva, insieme al, ad andare a. Un altro incidente stradale, purtroppo fatale, caratterizza le strade della periferia tuderte, frazione di Pian di Porto in particolare. Erano poco dopo le 21 di domenica quando la, Carla Bosio di 76 anni, attraversa la Tiberina per raggiungere l’adiacente Sala Tiberina dove è in programma una serata musicale con l’artista Omar Codazzi e la sua orchestra. Non è la prima volta: Carla, di origini piemontesi, appassionata delle serate da ballo dell’Umbria, frequenta spesso anche la sala Tiberina, pur risiedendo a Bettona. Il, Ermanno, è vicino a lei, sta parcheggiando quando Carla attraversa la strada in un punto in cui non ci sono strisce pedonali e viene investita da ...