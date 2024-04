F1 | gara GP Cina 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di lunedì 15 aprile 2024) La Formula 1 torna inper il quinto appuntamento della stagione. Il circuito di Shanghai riprende ad ospitare il paddock dopo una sosta durata quattro anni a causa della pandemia da Covid-19, che ha impedito l’organizzazione dell’evento dal 2019 alla stagione scorsa. Il Circus torna in terra cinese con due grandi novità: la presenza di un eroe di casa in griglia – Zhou Guanyu della Stake – e l’organizzazione della prima Sprint dell’anno. A Shanghai andranno dunque in scena due gare, quella più corta il sabato e il tradizionale Gran Premio la domenica. Ladomenicale avrà luogo domenica 21 aprile, dopo una settimana di stop a seguito del Gran Premio del Giappone. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le ore 09:00 italiane, mentre insarà pomeriggio. La griglia di partenza del Gran Premio sarà ...

