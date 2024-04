Export Toscana | raddoppia la domanda estera di prodotti farmaceutici

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – Poche produzioni di alta qualità, destinate al Nord America o all'Asia. E' stato questo, in due parole, l'dellanel 2023 secondo la fotografia di Irpet, che ha diffuso una nota congiunturale. Con un aumento del +5,4% delle esportazioni, la regione si colloca tra quelle che hanno superato la media nazionale, che si è fermata al +1,4% a prezzi correnti. Un risultato ottenuto grazie alladi, macchinari per impieghi generali e, nel settore dei mezzi di trasporto,della nautica e della camperistica. Tuttavia, si sono registrate pesanti perdite in altri settori, come quelli legati all'industria della moda, alla carta e alla chimica. Per quanto riguarda i mercati di destinazione, rallenta ...

