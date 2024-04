Ex carabiniere uccide un uomo e tenta il suicidio | la famiglia della vittima | “Diceva che gli dovevamo dei soldi”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Giuseppe Valetti avrebbe ucciso Satpal Singh per un presunto debitodopo la vendita di un appartamento. Per ladi Satpal non dovevano all'exnulla.

Un ex carabiniere si è barrica to in casa a Pavullo, sull’Appennino modenese. All’interno dell’abitazione c’è anche la moglie dell’uomo. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia per tentare una ... (thesocialpost)

Sono collegati i due episodi violenti avvenuti ieri nel tardo pomeriggio a Brescia a distanza di meno di un’ora: Giuseppe Valetti, un ex maresciallo dei carabinieri in pensione di 78 anni, ha prima ... (gazzettadelsud)

Todi, donna di 76 anni travolta e uccisa davanti al locale da ballo - L'uomo alla guida si è fermato per soccorrerla. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Todi e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Il guidatore del mezzo ...ilmessaggero

Nancy Liliano positiva ad alcol e cocaina, l'incidente e la morte dei due carabinieri: non ce l'ha fatta anche il pensionato Cosimo Filantropia - Si aggrava il bilancio del tragico incidente in cui sono morti due carabinieri: è morto infatti in ospedale anche il 75enne Cosimo Filantropia. Non c'è l'ha fatta il pensionato di Campagna (Salerno) ...ilgazzettino

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ex carabiniere spara a 54enne e tenta il suicidio - Ultime notizie, ultim'ora oggi: a Brescia un ex carabiniere ha tentato il suicidio dopo aver ucciso un uomo di 54 anni per ragioni da chiarire ...ilsussidiario