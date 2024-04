Europee | ancora scintille Schlein-Conte Pd verso la direzione sulle liste

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Prima carica l'orgoglio Pd, messo a dura prova negli ultimi tempi, poi avverte Giuseppe. L'alternativa alla destra, dice sicura Ellydalla sala conferenze di palazzo Grazioli, di fronte alla Stampa estera, o passa dal primo partito di opposizione o non esiste: serve rispetto per la comunità democratica. Nonostante il gelo delle ultime settimane, però, la segretaria dem non intende dichiarare la morte del cosiddetto campo largo. L'impegno nella costruzione di un fronte che possa competere con Giorgia Meloni e compagni resta. «Certo - ammette - non vorrei che fosse un problema solo mio ma una responsabilità anche delle altre forze di opposizione che dovrebbero aver chiaro che l'avversario è questo Governo». La leader del Nazareno non intende nascondere le difficoltà del momento ma vuole allargare lo sguardo per dar conto di numeri e ...