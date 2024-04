Europee 2024 | basta con la farsa dei leader che si candidano per finta

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le elezionidell’8 e 9 giugno sono alle porte e presto i partiti alzeranno il velo sulle liste da presentare nelle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il territorio nazionale. La prima data cerchiata di rosso sul calendario è quella del 20 aprile, termine per la presentazione dei simboli, mentre le liste con i candidati vanno depositate tra il 30 aprile e il primo maggio per ciascuna circoscrizione. Ma un grande equivoco aleggia sul voto. Da tempo immemore, infatti, una consultazione che in teoria avrebbe come scopo il rinnovo del Parlamento europeo viene puntualmente trasformata in questo paese in un “banco di prova” o “test” per saggiare il gradimento verso il governo di turno o per misurare il consenso deidei partiti. Evidente conseguenza di questo malcostume tutto italiano è il ridicolo balletto sulle ipotesi di ...