Eurolega 2023 2024 | play-in | calendario | programma | orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ecco ilcon tutte le informazioni sul, glie come vedere intv i-in dell’di basket. Sale l’attesa per la grande novità del format della massima competizione europea per club, introdotta da questa stagione per rendere più vivace la corsa, poi, aioff. I-in, infatti, hanno ampliato la platea di squadre che possono ambire alla post-season, dato che anche la decima ha la chance di giocarsi il titolo. E la decima, quest’anno, è la Virtus Bologna, che dopo una seconda parte di stagione disastrosa può comunque usufruire di questo “paracadute”: ovviamente, le Vu Nere sono finite nella parte più complicata del tabellone, in quanto dovranno affrontare l’Efes e ...