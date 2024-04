Erasmus per bambini | dalla Spagna a Bologna | come funziona il progetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Tra le migliaia di studentiche arrivano da tutta Europa per studiare a, loro sono senza dubbio i più giovani. Per una settimana otto bambine edai 3 ai 6 anni provenientiEscuela de Educaciòn Infantil La Julianita della città Aracena, nella provincia di Huelva in, sono stati in città per una delle prime esperienze europee di mobilità della scuola dell’infanzia.ilGli otto babysono accompagnati da un genitore ciascuno e da tre insegnanti per vivere una settimana di attività nella scuola dell'infanzia comunale Grosso nel Quartiere Navile. Per l'occasione è stato costruito un programma ricco di attività. Il gruppo ...