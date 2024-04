Era uno degli attore italiani più amati dal pubblico | che fine ha fatto oggi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le nuove generazioni non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, ma per i nati negli anni 80/90 riaffioreranno migliaia di ricordi. Unoattori piùdalitaliano, è fuori dal mondo dello spettacolo da parecchi anni, per via di alcune scelte sbagliate. All’epoca era l’idolo delle teenager, ecco cheha. Leggi anche: La vip italiana racconta come ha scoperto di avere un tumore: cosa le è successo Leggi anche: Fedez ha una relazione segreta? Beccato con la famosa influencer Era unopiùdalPasquale Finicelli vi dice qualcosa? E se dicessi Kiss me Licia? Assieme a Cristina D’Avena è stato il primo protagonista di una serie tv ...

Libertines: uno prezioso arredo per il loro hotel - In una recente intervista con Matt Wilkinson su Apple Music i Libertines Peter Doherty e Carl Barât hanno parlato del loro nuovo album “All Quiet on the Eastern Esplanade”, delle fasi di registrazione ...rockol

Europa ostile al fuoristrada - Cavi d’acciaio e catene tese sulle strade sono purtroppo frequenti per i fuoristradisti. Non solo in Italia, però, almeno stando alle testimonianze di alcuni colleghi giornalisti di altri paesi europe ...inmoto

L’isola dell’Isola dei Famosi si può visitare Dove si trova e quanto costa dormirci - L'Isola dei Famosi, giunta alla sua 18esima edizione, vede i naufraghi vip impegnati a superare prove di sopravvivenza al largo di un'isola deserta: ecco ...fanpage