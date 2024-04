“Era la signora dell’editoria“ Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Maria Pacini Fazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Lucca, 15 aprile 2024 – Città in lutto per la scomparsa di, deceduta all’età di 93 anni. Una valanga didiè giunta in redazione, per sottolineare la figura di una donna straordinaria che ha segnato il mondo culturale e imprenditoriale lucchese. “Chiunque voglia conoscere qualche aspetto di Lucca in modo non superficiale – commenta il sindaco Mario Pardini – si troverà a sfogliare centinaia di libri editi da. È difficile circoscrivere il vuoto lasciato da questa perdita.è stata una pioniera dell’imprenditoria femminile e per decenni ha incarnato il senso più profondo della cultura lucchese, tramandandola in modo indelebile ...