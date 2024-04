Entro il 2034 l’Italia perderà 3 mln di lavoratori | le province più colpite e le figure più cercate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 aprile 2024)ille persone in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni presenti in Italia sono destinate a diminuire drasticamente. Le ragioni di questo crollo cono legate al progressivo invecchiamento della popolazione: con sempre meno giovani e con tanti baby boomer destinati a uscire dal mercato del lavoro per questioni di età, molte zone del Belpaese subiranno un vero e proprio spopolamento, soprattutto al Sud. Anche se, paradossalmente, in questo scenario proprio il Mezzogiorno potrebbe riuscire a reagire meglio del Nord operoso. I dati della Cgia di Mestre, che ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat, sono impietosi. A preoccupare è anche il fatto che sia lo stesso istituto di ricerche a definire questi cambiamenti “epocali”. Vediamo di capire meglio il fenomeno della desertificazione dei, e quali regioni e ...