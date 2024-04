Ennio Doris | il banchiere gentile Il volto di Ghini | Una storia pulita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sarà in sala per tre giorni, come evento speciale, oggi, domani e mercoledì– C’è anche domani, il film che ripercorre la vita delfondatore di Mediolanum, insieme a Silvio Berlusconi. In autunno, sarà trasmesso su Canale 5. Sgombriamo subito il campo da un equivoco: il sottotitolo, C’è anche domani, non è un ammiccamento al più grande successo del cinema italiano degli ultimi anni, ma il titolo del libro autobiografico chepubblicò nel 2014, ovvero dieci anni fa, e al quale il film si ispira. Non è, insomma, una piccola furbata commerciale, per un film che – al contrario – racconta un personaggio che disdegna la furbizia, e onora la lealtà. Tanto da pagare di persona, pur di tener fede al patto di fiducia con i propri correntisti. È la scena con cui si apre il film, il giorno del crollo ...