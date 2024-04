(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – In occasione del2024, Enioggi presso l’Orto Botanico di Brera, a Milano, l’iniziativa 'sunRice – lafelicità', nata dalla collaborazione con Niko Romito e realizzata su progetto di Cra – Carlo Ratti Associati e Italo Rota (1953-2024) che ci lascia in eredità un'installazione di grande visione. SunRice è

Eni presenta 'sunRice - la ricetta della felicità' al FuoriSalone - Un percorso esperienziale all’Orto Botanico di Brera nato dalla collaborazione con Niko Romito ...adnkronos

Ravenna in Comune: “Inquinamento dell’ex Sarom: impatto sulla salute” - “Lo scorso 3 aprile il Sindaco, in un comunicato ufficiale scaturito dalla vicenda dell’abbattimento delle Torri Hamon, ha fatto alcune dichiarazioni circa l’area ex Sarom in cui si trovano. Dovremmo ...ravennawebtv

Privatizzazioni, il sentiero del governo è molto stretto. Ecco cosa si può vendere e quanto si può incassare - L’esecutivo vorrebbe assicurarsi un punto di Pil dalle dismissioni. Ma le esperienze del passato mostrano come si tratti di un’operazione non semplice ...repubblica