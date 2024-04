Eni al FuoriSalone di Milano | un’experience alla scoperta della felicità

(Di lunedì 15 aprile 2024) Anche quest’anno torna l’attesissimo appuntamento deldi, un momento importante per scoprire le novità in tema di design, tecnologia, innovazione.In questo contesto, dal 15 al 25 aprile, uno dei protagonisti sarà ancora Eni che, in un percorso esperienziale nell’Orto Botanico di Brera, racconterà in modo inedito l’importanza delle competenze eformazione, oltrepropria idea di sostenibilità ed economia circolare. Il progetto è realizzato in collaborazione con Niko Romito e l’instzione, che si inserisce nella cornicemostra Interni Cross Vision, è stata progettata da CRA – Carlo Ratti e Italo Rota (1953-2024), il cui contributo rimarrà indelebile. sunRICE: il riso come metafora del cambiamento Nella splendida location dell’Orto Botanico di ...

