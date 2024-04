Endless Love anticipazioni turche | Kemal nel registro degli indagati per la sparizione di Asu | Nihan nelle mani di Tufan

(Di lunedì 15 aprile 2024) Adrenalina alle stelleprossime puntate. Gli spoiler turchi rivelano che dopo la scomparsa di Asu infinirà nei guai. Gli investigatori troverannoindizi che sembreranno incastrarlo. Nel frattempo– fuori controllo per quanto accaduto – rapiràcon l’intento di far venire a galla la verità. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi della soap di Canale 5.Turchia: dov’è finita Asu?avràimprovvisi flashback della sera precedente e proverà a ricostruire quanto accaduto: è davvero lui il responsabile delladi Asu? Dopo aver ...

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 15 aprile su Canale 5. anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 15 aprile su Canale 5. La ... (movieplayer)

Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 15 Aprile - La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, ...zon

Endless Love anticipazioni puntata di oggi 15 aprile: Emir vuole morire con Nihan - Emir e Nihan vivi per miracolo Tensione altissima dunque nella puntata di Endless Love di oggi dove marito e moglie per poco non perderanno la vita in un incidente d’auto che lui cercherà di provocare ...televisionando

Endless Love anticipazioni 15 aprile: Emir trova Nihan e Kemal da soli in una baita - Ecco cosa ci riserva l'episodio di Endless Love di domani su Canale 5: la soap turca va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.movieplayer