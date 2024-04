Empoli | un destino ancora tutto da scrivere Ma adesso per gli azzurri basta passi falsi

(Di lunedì 15 aprile 2024) di Niccolò PistolesiSimilarità. "A volte li fai e altre li prendi", ha esordito Davide Nicola al termine della gara contro il Lecce. C’è una sorta di similitudine in effetti nel tocco ravvicinato di Sansone all’ultimo minuto, servito a spegnere le speranze azzurre, con la rete di Niang segnata allo scadere nella precedente gara contro il Torino vinta per 3-2. Due errori di leggerezza in area di rigore, due recuperi palla e due appoggi davanti alla porta. Un contesto alquanto analogo in cui si rispecchiano la gioia e il dolore di questo sport, quasi come se il karma avesse voluto punire l’con la stessa arma con cui Luperto e compagni hanno punito i granata di Ivan Juric. La sensazione è che la partita fosse destinata ormai a uno 0-0 dove entrambe le squadre sarebbero uscite inerme dal terreno di gioco, l’errore individuale di ...

