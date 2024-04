Emofilia, Cassone (FedEmo): "I nostri dati siano gestiti in modo adeguato" - "Vogliamo che i nostri dati vengano raccolti e gestiti nella maniera adeguata, affinché si possa fare programmazione sanitaria seria e investire in questa patologia. L'appello lo rivolgiamo a coloro c ...adnkronos

Malattie rare, Riva (Cnel): “Senza dati sui pazienti emofilici non si ottiene nulla” - (Adnkronos) – "La raccolta di dati è essenziale per programmare tutto ciò che è la spesa sanitaria e investire i soldi che lo Stato mette a disposizione del cittadino. Senza dati non si può far nulla" ...periodicodaily

Malattie rare, il 17 aprile Giornata mondiale dell’Emofilia, Schillaci: “Sinceri auguri a convegno FedEmo” - (Adnkronos) – "Ringrazio per il cortese invito a partecipare alla tavola rotonda" per "la XX Giornata mondiale dell'Emofilia. Sarei intervenuto con piacere; purtroppo, concomitanti e inderogabili impe ...periodicodaily