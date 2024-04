Emofilia | Arcieri Iss | “Da buon funzionamento registro Mec vantaggi pazienti”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Il paziente e i decisori avrebbero l'informazione completa sia sulla storia naturale, sia soprattutto sulla dimensione del fenomeno, essendo una malattia rara. Abbiamo ovviamente un numero piccolo diall'interno delle Regioni, per cui è importante per i decisori conoscere l'impatto che questa patologia comporta a livello sanitario. Ogni Regione avrebbe un feedback sui propri assistiti e poi eventualmente monitorare e decidere di competenza a livello organizzativo le appropriate cure per iaffetti da malattia congenita”. Così Romano, dell'Istituto superiore di sanità (Iss), suideldelMec, in un messaggio indirizzato a FedEmo-Federazione Associazioni Emofilici ...