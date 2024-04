Emofilia | Arcieri Iss | “Da buon funzionamento registro Mec vantaggi pazienti”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Anche per decisori" "Il paziente e i decisori avrebbero l'informazione completa sia sulla storia naturale, sia soprattutto sulla dimensione del fenomeno, essendo una malattia rara. Abbiamo ovviamente un numero piccolo diall'interno delle Regioni, per cui è importante per i decisori conoscere l'impatto che questa patologia comporta a livello sanitario. Ogni Regione avrebbe un