(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel servizio che andrà in onda martedì 16 aprile a Le Iene,si è raccontata in maniera inedita e intima all'inviato Nicolò De Vitiis. La cantante ha ricordato la malattia vissuta e sconfitta: "Ho avuto paura di morire, ho fatto l'intervento in cui ho perso le". Oggi sogna dimamma: "e vorreimadre. Una stron**ata che le donne single non possano ricorrere alla fecondazione".

Basta poco tempo per non vivere nel dis ordine . Seguendo una semplice routine si potranno evitare lunghe sessioni di lavori domestici, dividendoli un po' per volta.Continua a leggere (fanpage)

Emma: “Mi hanno tolto le ovaie, ma potrei ancora avere figli. Mi piacerebbe diventare madre” - Nel servizio che andrà in onda martedì 16 aprile a Le Iene, Emma si è raccontata in maniera inedita e intima all'inviato Nicolò De Vitiis ...fanpage

Emma a Le Iene: «Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie ma posso avere figli. No fecondazione per donne single Una str***ata» - Emma Marrone senza filtri a Le Iene. La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore, di come lo ...ilmattino

Emma racconta il suo dramma: “Ho perso le ovaie definitivamente…” - Racconti inediti o quasi per Emma Marrone a Le Iene. La cantante ha parlato apertamente della malattia superata e della morte del padre.donnaglamour