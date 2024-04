Emma Marrone a Le Iene torna a parlare della scomparsa del padre | “Mi ha fatto strano quando mi ha detto…”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nella prossima puntatatrasmissione Le, in onda domani, martedì 16 aprile, su Italia1, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere un lato inedito di, una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. In un’intervista intima condotta da Nicolò De Devitiis,si è aperta completamente, parlandosua battaglia contro la malattia,recente perdita dele delle sfide legate alla fecondazione assistita. Siamo in grado di fornirvi alcune anticipazioni di questa toccante intervista. Il racconto diinizia con il ricordo del difficile periodo in cui hail provino per Amici, durante il quale stava ancora recuperando fisicamente dal primo cancro che l’aveva ...

