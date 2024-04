Elicottero militare sui cieli di Roma Dubbi sui social | poi la spiegazione del ministro | Simboleggia l' eccellenza italiana

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Una doppia elica ha appena attraversato il centro dia bassa quota portando una enorme bandieratenuta spiegata con una asta in giù. Ma che roba è?". Una domanda che suisi sono fatti in tanti. E la risposta è arrivata a stretto giro. A dare spiegazioni...

Made in Italy: M5s, Elicottero militare follia, chi paga - "In un tempo di pre guerra, in cui i cieli di mezzo mondo sono pieni di elicotteri che sganciano bombe, il governo Meloni ha pensato di festeggiare la giornata del made in Italy facendo scorrazzare in ...ansa

Un Elicottero ha sorvolato Roma per tutta la mattina. Ecco perché - Nella mattinata di oggi nei cieli di Roma ha sorvolato un Elicottero con appesa la bandiera tricolore italiana. Si tratta precisamente di un Boeing CH-47 Chinook. Tanti gli utenti che, sui social si ...romatoday

Elicottero militare col tricolore scuote il centro di Roma: l’omaggio del governo al Made in Italy, con errore - Nella giornata inventata l’anno scorso dall’esecutivo di destra per celebrare le eccellenze italiane, il ministro Urso fa alzare in volo un doppio rotore per ...repubblica