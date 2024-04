Elezioni comunali a Bari | Colaianni rinuncia alla candidatura | «Troppe rigidità | accordo impossibile»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) «Pur nella sostanziale convergenza ideale e programmatica, permangonoche non rendono possibile una composizione». Nicoladefinitivamente a presentarsi come candidato unitario del centrosinistra a, due giorni dopo aver dato la sua disponibilità su invito dell’ex presidente di regione Nichi Vendola. L’ex magistrato, docente universitario ed ex parlamentare del Pds nel 1992, si è ritirato dcorsa prima ancora di intraprenderla, dopo la bocciatura di Giuseppe Conte che di fatto gli ha sbarrato la strada.era stato proposto per superare lo strappo tra Pd e M5s per le, consumatosi con la decisione di Conte di ritirare il suo candidato Michele Laforgia dalle primarie di ...