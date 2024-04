Elettra | Ilary | Belen | i viaggi da sogno delle vip nostrane

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024) Con l’arrivo della primavera molti vip nostrani hanno deciso di passare del tempo fuori dall’Italia per godere del clima mite e staccare la spina dai tanti impegni lavorativi. Nel secondo weekend di aprile, in particolare,vip molto amate hanno deciso di lasciare l’Italia per dei meravigliosiall’estero.Blasi ha mostrato sui suoni canali social le bellezze di Malta, mentreLamborghini ha condivisofoto da Madrid, dove ha deciso di soggiornare per qualche giorno. Ma ancheRodriguez è partita con tutta la famiglia alla volta della Francia e, in particolare, di Disneyland Paris.Lamborghini sceglie Madrid Quando la messa in ondatrasmissione televisive quotidiane sono in pausa per il fine settimana, ...