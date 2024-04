Efes-Virtus Bologna in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per i play-in dell’di. Dopo una seconda parte di stagione in completa caduta libera, le Vu Nere hanno sì conquistato quantomeno un posto ai play-in, ma dovranno affrontare il percorso più duro. Infatti, il decimo posto nella regular season costringe gli uomini di coach Banchi a giocare in trasferta a Istanbul questa gara secca contro l’, che invece ha conquistato il nono posto con una bella risalita, frutto di cinque vittorie di fila. Chi vince affronterà in trasferta la perdente tra Maccabi Tel Aviv e Baskonia, mentre chi perde dovrà dire definitivamente addio alla competizione. La palla a ...