Editoria | Adnkronos lancia campagna istituzionale del suo sito web

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) () – Parte oggi lae multicanale dal titolo '.com, notizie allo stato puro'. Obiettivo della, ideata e firmata dalla stessaè di incrementare la brand awareness e l’audience di.com: proprio ilè al centro delle strategie del gruppo nel medio lungo periodo. Fonte di informazione real time autorevole e imparziale, stabilmente tra le principali testate online in Italia, il portaleè uno strumento indispensabile per il contrasto alle fake news sulla rete, e cruciale per l’informazione del Grupposempre più digital oriented. La pianificazione interessa oltre 30 canali diversi tra testate giornalistiche nazionali e locali – su ...