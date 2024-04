Edilizia | un edificio come dimostratore tecnologico per innovare il settore

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un interoper abitazioni affidabili e sostenibili. Succede ad Acerra dove si sviluppano e si sperimentano soluzioni da applicare per la ristrutturazione di edifici esistenti e su edifici di nuova costruzione. È quanto realizza il progetto Multicare, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon Europe, che sta trasferendo innovazione neldelle abitazioni proprio testando le soluzioni tecnologiche su un interoche fa parte del patrimonio edilizio di ACER. Le attività di dimostrazione sono coordinate dal distrettoper le costruzioni sostenibili STRESS, coinvolto, insieme ai tecnici di ACER, anche nelle attività di raccolta dati e rilievo delle caratteristiche ...

