Ecco perché le imprese italiane resistono alle tempeste Il rapporto di Intesa

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’industria italiana è sempre stata resiliente e resistente. La pandemia, certo, per poco non ha mandato knock out la seconda manifattura europea. La quale però adesso, è tornata a macinare fatturato. Di nuovi rischi ce ne sono, dal Medio Oriente al Mar Rosso, passando per l’Ucraina. Eppure, secondo gli economisti diSan Paolo, che hanno presentato il sedicesimoannuale Economia e finanza dei distretti industriali: le sfide green e digitale. la crescita delle, soprattutto quelle facenti parte di un distretto, non si fermerà. In altre parole, il made in Italy è la vera polizza vita per l’economia italiana. Premessa. “il quadro geopolitico si è ulteriormente deteriorato sul finire del 2023, quando, sempreporte dell’Europa, è iniziata una nuova guerra tra Israele e ...