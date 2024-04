Ecco i padroni di quello che mangiamo Inchiesta sull’impero oscuro del cibo Cosa c’è davvero dietro le nostre tavole

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) Vi siete mai chiesti chi e come gestisce il nostro? E quindi la nostra alimentazione? Come ormai in tutti i settori, ci sono dei super gruppi che la fanno da. La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha contato che sono 14 i grandi gruppi che regnano sul commercio agroalimentare mondiale. Di questi, spesso, non si conoscono neanche i nomi. I primi quattro, secondo le stime dell’Agenzia, sono Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge e Louis Dreyfus: da soli controllano circa il 70% del mercato agricolo mondiale. Come spiega Martine Orange in un pezzo ripreso dal Fatto Quotidiano e tradotto da Luana De Micco, l’impennata dei prezzi dei generi alimentari in tutto il mondo, che alimenta a sua volta l’inflazione oltre che il rischio di crisi alimentare nei Paesi più poveri, ha indotto l’istituzione internazionale a ...