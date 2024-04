Ecco dove è finita Chiara Ferragni | dopo il digiuno social riappare ma non è lei a postare Fedez? Tutto il contrario

(Di lunedì 15 aprile 2024)non pubblica un post dal 30 marzo scorso, giorno in cui è rientrata a Milano da Dubai insieme ai figli Leone e Vittoria. Ma domenica è riapparsa nei profili di sorelle e madre. E' tornata a casa nella sua Cremona a vedere la Cremonese giocare contro la Ternana. La vediamo in top bianco e denim chiari, e chi era l...

Milano, 15 aprile 2024 – ecco dove saranno i controlli della velocità da lunedì 15 a domenica 21 aprile . A comunicarlo è la Polizia di Stato. Come sempre però vale la regola della prudenza al ... (ilgiorno)

Il Petrolio resta vicino ai massimi degli ultimi cinque mesi e mezzo, pur con qualche limatura rispetto ai picchi del weekend, quando il greggio si era impennato per effetto dell’attacco con droni ... (quifinanza)

Ecco La Guerra tra Israele e Hams - La guerra tra Israele e Hamas infuria oramai da tempo. La striscia di Gaza un tempo orgoglio dello Stato palestinese, è ormai un cumulo di macerie. I morti si accatastano nelle strade e gli ospedali i ...infooggi

Koelliker porta in Italia il LEVC TX, mitico cab londinese: Ecco dove - Koelliker partecipa per il secondo anno consecutivo al Fuorisalone, il grande evento collettivo che si svolge in concomitanza con il ...autoappassionati

In vendita con uno sconto di 125.000 la casa dove visse Gabriel García Márquez nell'isola di Maiorca - Maiorca, con le sue spiagge, la sua natura e il suo clima incredibile, è diventata il luogo di residenza di molti artisti e scrittori. È il caso di Deià, dove si trova la casa in cui visse Gabriel Gar ...idealista