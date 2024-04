“Ecco che fine ha fatto” Chiara Ferragni torna alla luce del sole | e anche Fedez si fa vedere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 aprile 2024), cosa combinano i due dopo la separazione. Qualche giorno fa il rapper ha rilasciato una lunga intervista a Francesca Fagnani a “Belve“. L’artista, tra le lacrime, ha spiegato quando è finita con la moglie: “Quando è finito il nostro amore? Non voglio parlarne. Abbiamo passato tanti momenti difficili. Abbiamo passato la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto”. “Dico sempre mia moglie perché lo è legalmente” ha aggiunto. Tuttavia ormai i due fanno vite da separati. L’influencer e imprenditrice digitale si è presa una pausa dai social e dopo il ritorno da Dubai è rimasta per giorni in casa. Dal canto suo, invece,ha condiviso ogni momento delle sue giornate sui social,ndo a quello che faceva quando ...