“È stato terribile” Precipita da 50 metri per una foto | la famosa muore tragicamente | è choc

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un videopubblicato sui social mostra il momentoin cui una 39enneda una piattaforma nella quale si trovava insieme a un uomo. La donna stava scattando unaal suo amico, quando ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di oltre cinquanta. Per lei, purtroppo, non c’èniente da fare. La tragedia è avvenuta a pochi passi dal suo amico che, come si vede nel video pubblicato sui social, ha provato a raggiungerla ma non ci è riuscito. L’incidente è avvenuto mentre la 39enne si trovava in un belvedere alla ricerca di contenuti social, tuttavia, nel mezzo dei suoi tentativi, ha oltrepassato una barriera di sicurezza che teneva lontani i turisti dai punti pericolosi ed èta finendo sulla spiaggia sottostante, dove è stata ...

Il racconto shock di Mauro Corona , volto dei talk show in tv. “Papà mandò in coma la mamma tre volte e lei scappò”. E poi il retroscena sulla lite con Bianca Berlinguer: “Avevo bevuto e sono stato ... (thesocialpost)

Mattia Giani è morto a 26 anni: l'attaccante colpito da un malore improvviso in campo - Purtroppo non c'è stato nulla da fare. E' morto Mattia Giani ... "Mi giunge, purtroppo, una terribile notizia. Mattia non ce l’ha fatta - scrive su Facebook il sindaco di Castelfiorentino Alessio ...today

GTA 5: ex-Rockstar Games svela la terribile cultura lavorativa che c'era durante lo sviluppo - Un ex sviluppatore di Rockstar Games ha svelato la terrificante cultura lavorativa che c'era nello studio durante lo sviluppo di GTA 5.multiplayer

Incubi che stanno materializzandosi quasi dovunque - Nonostante ieri sia stata una giornata con caratteristiche estive, per gli italiani e non solo per loro, il giorno si è presentato come lo si aspettava. Per di pìù quelle stesse persone erano andate a ...ildenaro