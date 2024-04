È morto Mattia Giani | il calciatore 26enne del Castelfiorentino si era sentito male in campo

(Di lunedì 15 aprile 2024) È, ildi 26 anni delUnited che domenica si erain. L’attaccante era crollato al 14esimo del primo tempo del match contro il Lanciotto Campi nello stadio comunale di Campi Bisenzio, nel Fiorentino, durante la partita del campionato di Eccellenza toscana. Le condizioni del giovane, originario di Ponte a Egola, erano apparse subito critiche ed era stato ricoverato all’ospedale di Careggi. A comunicare il decesso diè stato il sindaco diAlessio Falorni in un post su Facebook. L’attaccante era cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli ed era poi passato nella squadra Primavera del Pisa prima di militare nel Ponsacco, Cascina, ...

