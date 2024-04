E’ morto Mattia Giani | calciatore del Castelfiorentino colpito da malore in campo

La triste notizia della morte di Mattia Giani , ex calciatore dell’ Empoli colpito da un infarto Tutti i dettagli L’ Empoli , tramite un comunicato ufficiale, si è unito al cordoglio per la morte di ... (calcionews24)

