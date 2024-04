E’ morto Mattia Giani | calciatore del Castelfiorentino colpito da malore in campo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E'questa mattina all'ospedale fiorentino di Careggi, ildi 26 anni che ieri pomeriggio, allo stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze), durante l'incontro del campionato di Eccellenza tra Lanciotto e, squadra in cui militava, ha avuto un arresto cardiaco. Ilha accusato unal 14esimo minuto del primo tempo accasciandosi a terra. Le condizioni erano apparse subito gravissime. Appresa la notizia, il sindaco di(Firenze), Alessio Falorni, sui social ha scritto: "Mi giunge purtroppo una terribile notizia.non ce l'ha fatta. In questi momenti mancano decisamente le parole. Una tragedia terribile. Un ...

