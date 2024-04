È morto il 75enne rimasto ferito nell’incidente che ha ucciso i due carabinieri

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un altro lutto colpisce la comunità di Campagna, in provincia di Salerno, dove è deceduto Cosimo Filantropia, 75 anni, pensionato, dopo essere stato gravementein un tragico incidente stradale avvenuto domenica 7 aprile. Questo incidente aveva già causato la morte di due giovani, Francesco Pastore e Francesco Ferraro, di 24 e 27 anni, originari della Puglia.Leggi anche:morti in incidente, la donna alla guida del suv positiva ad alcool e cocainaLeggi anche: Travolge e uccidecol suv: Nancy Liliano è libera. L’avvocato: “Profondamente addolorata” Lo schianto: il Suv di Nancy Liliano finito contro l’auto di Filantropia Filantropia, che guidava una piccola auto Fiat, era coinvolto nello scontro tra il suo veicolo e un SUV Range Rover guidato da Nancy Liliano, 31 anni, ...

