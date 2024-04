È morta Azzurra Carnelos | la ‘mamma coraggio’ che ha interrotto la chemio per far nascere il figlio

Tragedia ad Oderzo, in provincia di Treviso, dove Azzurra Carnelos è morta per un cancro al seno di 33 anni . Si tratta di una mamma eroe che ha deciso di non curare la recidiva del tumore che aveva ... (ilgiornaleditalia)

