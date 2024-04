È giusto cacciare l’imam aggressivo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 15 aprile 2024) Espulso a seguito di un provvedimento del ministro dell’Interno emesso per “motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Il destinatario della misura è un cittadino del Bangladesh di 50 anni, imam di una moschea abusiva a Milano, in via Zambelli. La notizia è stata riportata dal Giornale, che racconta anche di come l’uomo sia già stato portato sull’aereo che lo condurrà nel proprio paese. Grazie al prezioso lavoro degli agenti della Digos coadiuvati dall’ufficio immigrazione della questura di Milano, l’uomo era già stato oggetto di un avviso orale a causa dei suoi comportamenti, sintomo di “una non trascurabile pericolosità sociale, in particolare nei confronti di persone di sesso femminile”. La nota della polizia recita: “Nell’ambito della consueta attività di prevenzione e monitoraggio del fenomeno del radicalismo di matrice religiosa condotta dagli agenti della sezione antiterrorismo ...