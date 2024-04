Due femministe contro la “transmania” che ha conquistato le società occidentali

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Eugénie Bastié, del Figaro, ha raccolto la testimonianza di Dora Moutot e Marguerite Stern, dueimpegnate, che hanno scritto il daggio “”. Tutto è iniziato nel 2019. All’epoca non ci conoscevamo ancora, ma ciascuna di noi stava diventando una nuova icona del femminismo francese. Marguerite militavai femminicidi e le violenze domestiche con i suoi collage di strada e Dora per la libertà sessuale femminile attraverso il suo account Instagram @tasjoui. Sui social network, le persone hanno iniziato a dirci che dovevamo includere Robert nelle nostre battaglie. A Dora è stato persino detto che avrebbe dovuto parlare del suo “pene femminile” nel suo account consacrato al sesso. Come ogni persona sana di mente avrebbe fatto, ci siamo rifiutate di dire che Robert è una donna, perché ...