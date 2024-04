Droni | ogm e Tea | il nuovo clima riscrive le regole in vigna E i produttori più illuminati si difendono

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sulla scala delle vigne e del vino, la crisitica in Italia si è manifestata soprattutto con le sembianze di un fungo, chiamato peronospora, il “fungo della vite”. È un parassita che si diffonde con l’umidità, toglie risorse alla pianta, necrotizza e fa cadere le foglie, è letale soprattutto quando l’attacco è forte e continuato. L’intersezione tra cambiamentitici e vino è delicata perché ilè un sistema complesso, pieno di fenomeni in apparenza contraddittori, e il vino è un prodotto sensibile a tutto. I primi segnalitici del 2023 dicevano soprattutto una cosa: sarà siccità. Si rischiava la seconda annata di stress idrico consecutiva, dopo il durissimo 2022.«Deve piovere, altrimenti siamo nei guai», dicevano gli scienziati, come l’idrologo del CNR Luca Brocca. E infatti ha piovuto, la primavera ...

Clima: Coldiretti, arriva primavera dopo inverno più caldo di sempre con (+2,19°). "Servono interventi strutturali per affrontare gli ...: ...impegnato per contrastarli e tale obiettivo richiede un impegno delle Istituzioni per accompagnare innovazione dall'agricoltura 5.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm".

Clima: Coldiretti, arriva primavera dopo inverno più caldo di sempre con (+2,19°). "Servono interventi strutturali per affrontare gli ...: ...impegnato per contrastarli e tale obiettivo richiede un impegno delle Istituzioni per accompagnare innovazione dall'agricoltura 5.0 con droni, robot e satelliti fino alla nuova genetica green no ogm".