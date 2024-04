Drew Barrymore | Le mie figlie sono troppo giovani per Hollywood

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) Coinvolta sin da piccola nel cinema USA, l'ex star di E.T. ha parlato dei piani diversi in mente per la propria famiglia.ha confessato le regole che ha imposto alle proprieper quanto concerne il mondo della recitazione. Intervistata dal magazine People, l'attrice ha parlato di quale sarebbe la sua risposta nel caso in cui le dovessero chiedere di voler seguire le orme materne. "Quando ho avuto figli, ricordo che la gente mi chiedeva 'Vorresti che i tuoi figli entrassero in questo business?'. E questa domanda mi suscitava sempre una triste sensazione, come se questo business fosse così tossico" ha spiegato. Dinastia per il cinema La carriera diè iniziata da bambina negli anni '80. L'attrice …