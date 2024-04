Dramma sfiorato in provincia di Latina | 14enne prende la scossa da un palo di metallo Salvato da un passate

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Un ragazzo di soli 14 anni è rimasto vittima di unaelettrica dopo essersi appoggiato a undella videosorveglianza comunale. E’ accaduto domenica mattina a Sermoneta, all’incrocio tra Via Le Pastine e Via Giada, un’area normalmente frequentata da residenti e visitatori. Dettagli dell’Accaduto Secondo i testimoni, il giovane stava semplicemente appoggiato alquando è stato colpito dalla scarica. Fortunatamente, un passante è intervenuto prontamente, spingendo il ragazzo lontano dal, probabilmente salvandogli la vita. Tuttavia, a causa della scarica o dello spostamento improvviso, il ragazzo è caduto, fratturandosi l’omero. Soccorso e Intervento delle Autorità Subito dopo l’incidente, il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti per ...

Paura per N’Dicka: le condizioni del difensore - Escluso l’infarto, il calciatore resta in osservazione in ospedale. Dal campo: l’Inter frena, fa 2-2 sul Cagliari, ma lo scudetto è ormai ad un passo ...interris

Malore per N’Dicka, la Roma rassicura: “Evan sta meglio” - Escluso l’infarto, il calciatore resta in osservazione in ospedale. Dal campo: l’Inter frena, fa 2-2 sul Cagliari, ma lo scudetto è ormai ad un passo ...interris

Dramma sfiorato in carcere, decisivo l’intervento della polizia penitenziaria - Tragedia sfiorata in carcere. L’intervento della polizia penitenziaria è stato decisivo per evitare la morte di una persona. Ora indagini in corso. Poteva essere un vero e proprio Dramma, ma ...abruzzo.cityrumors