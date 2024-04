Dramma in Eccellenza in toscana | muore il calciatore Mattia Giani dopo un malore in campo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bruttissima notizia per il calcio e per il calcio toscano. Nel giorno in cui il caso di Evan Ndicka,della Roma, ha tenuto con il...

Malore in campo allo stadio comunale di Campi Bisenzio, il calciatore 26enne è morto in ospedale - La partita tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, valida per il campionato di Eccellenza, era stata sospesa. Poi la corsa verso il Careggi per salvare la vita di Mattia Giani ...rainews